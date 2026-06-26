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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Июня 2026, 22:52
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Трамп пригрозил странам Европы 100-процентной пошлиной на все товары

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы в отношении стран, которые введут налог на цифровые услуги для американских компаний.

Трамп пригрозил странам Европы 100-процентной пошлиной на все товары.
Трамп пригрозил странам Европы 100-процентной пошлиной на все товары.

В своих новых угрозах Трамп обратился прежде всего к европейским странам, которые, по его словам, обсуждают введение цифровых налогов, которые ударят по технологическим гигантам из США, передает eurointegration.com.ua

"Многие европейские страны обсуждают вопрос о скором введении налога на цифровые услуги для американских компаний. Некоторые из этих стран уже близки к тому, чтобы фактически это сделать. Пусть это заявление послужит предупреждением: любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки", – написал глава Белого дома.

Трамп уточнил, что эти пошлины будут иметь приоритет над торговыми соглашениями, которые США заключили с этими странами, "независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет". По его словам, американские 100-процентные тарифы будут введены "немедленно".

Ранее американский президент прибегал к подобным угрозам в адрес Франции. Трамп предупредил Париж, что у США не будет иного выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на французское вино, если страна не отменит свой цифровой налог на американских технологических гигантов.

Франция с 2019 года взимает 3-процентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных в стране компаниями, чей доход на ее территории превышает 25 млн евро, а во всем мире – 750 млн евро.

Французский президент Эмманюэль Макрон в ответ на угрозы американского визави пообещал обсудить с ним этот вопрос на саммите G7, который состоялся 15–17 июня в Эвяне. Тогда Макрон также подчеркнул, что вопрос цифровых налогов является исключительно делом европейцев, а не США.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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