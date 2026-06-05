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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 16:11
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Швейцария продолжит торговые переговоры с США, несмотря на анонсированные пошлины

Правительство Швейцарии намерено продолжать торговые переговоры с Соединёнными Штатами, несмотря на обвинения в использовании принудительного труда и анонсированное повышение пошлин.

Швейцария продолжит торговые переговоры с США, несмотря на анонсированные пошлины.
Швейцария продолжит торговые переговоры с США, несмотря на анонсированные пошлины.

Швейцарское правительство утверждает, что его подход к борьбе с принудительным трудом является эффективным и сочетает в себе регулирование, обязательные оценки рисков в частном секторе и международное сотрудничество, передает eurointegration.com.ua

"Федеральный совет решительно отвергает обвинения, выдвинутые в ходе этого расследования", – заявили в правительстве.

Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных пошлин в размере 12,5% на швейцарские товары. Причиной для такого решения являются выводы отчета Управления торгового представителя США, опубликованные 2 июня. В них 60 стран и ЕС обвиняются в применении недобросовестной торговой практики, в частности импорте товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

О подготовке таких расследований стало известно еще в марте после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Европейская комиссия в среду раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС после того, как администрация Трампа пришла к выводу, что Брюссель не запретил импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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