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logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 11:17
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В администрации Трампа предлагают ввести пошлины против 60 стран: Молдовы в списке нет

В администрации американского президента Дональда Трампа намерены ввести новые пошлины против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений по поводу принудительного труда.

В администрации Трампа предлагают ввести пошлины против 60 стран: Молдовы в списке нет.
В администрации Трампа предлагают ввести пошлины против 60 стран: Молдовы в списке нет.

Об этом говорится в отчете Управления торгового представителя США, отрывки из которого опубликовало Politico, передает logos-pres.md

Расследование, проведенное офисом торгового представителя, рекомендовало ввести пошлины на товары из 60 стран из-за их неспособности ввести и обеспечить выполнение законов, запрещающих товары, изготовленные с использованием принудительного труда.

Отмечается, что это одно из двух масштабных торговых расследований, которые американская администрация начала в начале весны, пытаясь восстановить глобальные тарифы Трампа, отмененные Верховным судом в феврале.

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские работники вынуждены конкурировать на мировом уровне в неравных условиях. Мы больше не будем терпеть это неравенство», – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Расследование показало, что Европейский Союз и пять стран – Канада, Эквадор, Индонезия, Мексика и Пакистан – не смогли обеспечить эффективное соблюдение действующих законов о запрете принудительного труда. В отчете рекомендуется ввести в отношении них 10-процентную пошлину.

Такую же тарифную ставку рекомендуется применить к еще девяти странам, которые взяли на себя обязательства по решению этой проблемы путем подписания торговых соглашений с США. Это, в частности, Тайвань, Аргентина, а также Великобритания, которая «ввела частичный режим» для предотвращения принудительного труда в своих цепочках поставок.

Остальные 44 страны столкнутся с тарифной ставкой 12,5%, включая таких основных торговых партнеров США, как Япония и Южная Корея.

Кроме них в списке Китай, Индия, Казахстан, Мексика, Россия, Швейцария, Турция и др.

Республика Молдова в данные список не попала.

Источник
logos.press.md logologos
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