В Молдове обнулили пошлины на ветряные установки и батареи.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, эту инициативу разработали депутаты от фракции ПДС для укрепления энергетической безопасности страны, передает rupor.md

Это решение означает, что ввозить технику для возобновляемой энергетики теперь станет значительно дешевле. Таможенная пошлина на импорт ветряных установок упала с 8% до 0%, а на ввоз специальных аккумуляторных батарей для хранения накопленного электричества, солнца и ветра — с 5% до 0%. Дополнительно инвесторам и покупателям такого оборудования государство гарантирует полный возврат НДС.

Новые правила также меняют валюту расчетов: во всех государственных схемах поддержки зеленой энергетики доллар США заменят на евро. Это позволит избавить энергетический сектор от лишних потерь на конвертации валют, так как финансовый рынок страны ориентирован на европейскую экономику. Закон вступит в силу сразу после того, как его опубликуют в Monitorul Oficial.