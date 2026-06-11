theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 20:27
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове обнулили пошлины на ветряные установки и батареи

Парламент Молдовы принял закон, который освобождает от таможенных пошлин ввоз оборудования для зеленой энергетики и систем хранения электричества.

В Молдове обнулили пошлины на ветряные установки и батареи.
В Молдове обнулили пошлины на ветряные установки и батареи.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, эту инициативу разработали депутаты от фракции ПДС для укрепления энергетической безопасности страны, передает rupor.md

Это решение означает, что ввозить технику для возобновляемой энергетики теперь станет значительно дешевле. Таможенная пошлина на импорт ветряных установок упала с 8% до 0%, а на ввоз специальных аккумуляторных батарей для хранения накопленного электричества, солнца и ветра — с 5% до 0%. Дополнительно инвесторам и покупателям такого оборудования государство гарантирует полный возврат НДС.

Новые правила также меняют валюту расчетов: во всех государственных схемах поддержки зеленой энергетики доллар США заменят на евро. Это позволит избавить энергетический сектор от лишних потерь на конвертации валют, так как финансовый рынок страны ориентирован на европейскую экономику. Закон вступит в силу сразу после того, как его опубликуют в Monitorul Oficial.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте