Трамп пригрозил Ирану рейдом спецназа США.

«Есть два варианта. Номер один: это значит, что мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные. Или это будет означать то, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, более мощная вещь, чем какая-либо из атак, когда-либо совершавшихся на Иран», - сказал Трамп в интервью Financial Times

Президент также отметил, что переговоры о возможном соглашении между Вашингтоном и Тегераном продолжаются — и американские власти сейчас оценивают их перспективы.

7 июня Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю после израильских ударов в Ливане. Как сообщила Армия обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами ПВО. В понедельник Израиль нанес авиаудары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана, а иранские военные в ответ вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.

В тот же день в разговоре с Fox News президент США призвал Иран вернуться к переговорам. По словам американского лидера, атака на Израиль повредит дипломатическим усилиям. «Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — отметил он. Американский президент также раскритиковал удары Израиля по Бейруту, заявив, что он «недоволен этим».