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kommersant.ru logokommersant
17 Июня 2026, 23:45
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Трамп предложил заключить с Россией и КНР договор о сокращении ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

Трамп предложил заключить с Россией и КНР договор о сокращении ядерных арсеналов.
Трамп предложил заключить с Россией и КНР договор о сокращении ядерных арсеналов.

По его словам, у США крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай может достичь американского уровня через пять лет, передает kommersant.ru

«Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации, это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

С 2011 года между США и Ираном действовал Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он истек 5 февраля, стороны не продлили соглашение. Это был последний документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США. Российская сторона заявляла о готовности к диалогу с США после истечения договора. Администрация США предложила включить в новый потенциальный договор Китай.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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