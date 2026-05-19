theins
19 Мая 2026, 08:18
2 669
Трамп создал фонд компенсаций жертвам «политически мотивированного правосудия» при Байдене

Администрация Трампа создала компенсационный фонд на $1,776 млрд для граждан, «пострадавших», по их утверждению, от преследований со стороны Министерства юстиции при Байдене.

Одновременно Трамп отозвал свой иск к Налоговой службе (IRS) на сумму свыше $10 млрд — чтобы избежать судебного надзора при организации выплат из бюджета своим сторонникам, передает theins.ru со ссылкой на nytimes.com

Фонд с символической суммой — $1,776 млрд, отсылающей к году провозглашения независимости США, — призван «систематически рассматривать жалобы и обеспечивать возмещение ущерба тем, кто пострадал от политически мотивированного правосудия», говорится в заявлении ведомства. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш назвал фонд инструментом восстановления справедливости и заверил, что «государственный аппарат никогда больше не будет использован против американских граждан». Критики в Демократической партии расценили инициативу как политический резервный фонд.

Как отмечает NYT, отозвав упомянутый выше иск, Трамп фактически лишил федерального судью Кэтлин Уильямс возможности одобрить или заблокировать соглашение. Вместо официального урегулирования под надзором суда президент получил возможность договориться напрямую с чиновниками собственной администрации. Судья ранее сама рассматривала вопрос об отклонении иска, поскольку Трамп одновременно контролировал и сторону истца, и сторону ответчика — Минюст, представляющий IRS. Незадолго до отзыва иска она обязала обе стороны объяснить, действительно ли они находятся в реальном противостоянии или сговорились ради взаимовыгодного результата.

Источник
