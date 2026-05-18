Трамп заявил об отказе от запланированных на 19 мая ударов по Ирану.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает report.az

"Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян обратились ко мне с просьбой приостановить запланированную нами военную атаку на Иран, намеченную на завтра, в связи с тем, что в настоящее время ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет достигнута сделка, которая будет вполне приемлема для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами", - написал Трамп.

В связи с этим он дал указание оборонным ведомствам США отменить завтрашнюю атаку. По утверждению американского лидера, сделка будет включать отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

"Однако я дополнительно распорядился, чтобы они (ведомства. - Прим. ред.) были готовы приступить к полномасштабному, крупному удару по Ирану в любой момент, в случае если приемлемая сделка не будет достигнута", - подытожил он.