Трамп заявил об отказе от запланированных на 19 мая ударов по Ирану
Глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает report.az
"Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян обратились ко мне с просьбой приостановить запланированную нами военную атаку на Иран, намеченную на завтра, в связи с тем, что в настоящее время ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет достигнута сделка, которая будет вполне приемлема для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами", - написал Трамп.
В связи с этим он дал указание оборонным ведомствам США отменить завтрашнюю атаку. По утверждению американского лидера, сделка будет включать отказ Ирана от разработки ядерного оружия.
"Однако я дополнительно распорядился, чтобы они (ведомства. - Прим. ред.) были готовы приступить к полномасштабному, крупному удару по Ирану в любой момент, в случае если приемлемая сделка не будет достигнута", - подытожил он.