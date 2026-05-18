Сенат США отказал Трампу в финансировании строительства бального зала.

Пункт о выделении $1 млрд из средств федерального бюджета на усиление безопасности строящегося бального зала был включен в пакет финансирования Службы иммиграционного и таможенного контроля США на $70 млрд, передает cbsnews.com со ссылкой на bbc.com

Сенаторы-республиканцы представили его в начале мая этого года. По мнению Макдоноу, которая выступает в Сенате арбитром по спорным вопросам, включение расходов на бальный зал в этот пакет выходит за пределы компетенции комитета по судебным делам, который может одобрить пакет в целом.

Как заявлял Трамп, строительство бального зала финансируют частные спонсоры. О планах построить в Белом доме бальный зал на 650 человек стало известно летом прошлого года. Тогда речь шла о том, что его строительство обойдется в $200 млн. Позже стоимость строительства выросла до $400 млн. Сообщалось, что среди компаний, которые внесли значительные суммы на строительство зала,— Amazon, Apple, Google, Lockheed Martin, Microsoft.