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bloomberg
7 Июля 2026, 16:02
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Трамп попросил Верховный суд отложить выплату $5 млн по делу об изнасиловании

Президент США подал экстренное ходатайство в Верховный суд США с просьбой отложить срок уплаты штрафа в размере более чем $5 млн, который он должен заплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинявшей его в изнасиловании.

Трамп попросил Верховный суд отложить выплату $5 млн по делу об изнасиловании.
Трамп попросил Верховный суд отложить выплату $5 млн по делу об изнасиловании.

Верховный суд США должен принять сегодня, передает bloomberg.com

В 2019 году Кэрролл опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на Трампа, обвинив его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. Затем уже сам Трамп подал на женщину в суд, обвинив ее в диффамации. Этот суд журналистка тоже выиграла. В апелляции на решение этого суда и отказал 29 июня Верховный суд, сделав уплату штрафа неизбежной.

В настоящий момент вся сумма с накопившимися процентами — в общей сложности $5,8 млн — хранится на специальном судебном счете. После решения суда 29 июня Кэрролл получила право забрать эти средства. Однако президент внес ходатайство об отсрочке выплаты в федеральный суд. Вчера тот отказал Трампу, после чего его адвокаты и подали экстренное ходатайство.

Источник
bloomberg
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