Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за групповое изнасилование, задержан в Румынии

Дело было оформлено вечером во вторник, 9 июня, на КПП Стынка, передает deschide.md

По данным румынских властей, около 19:20 гражданин Молдовы подъехал к пограничному пункту на автомобиле.

В ходе проведенной проверки румынская пограничная полиция обнаружила, что на имя мужчины был выдан ордер на арест, и он приговорен к 20 годам лишения свободы.

Мужчина был задержан.