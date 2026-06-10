10 Июня 2026, 15:33
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Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за групповое изнасилование, задержан в Румынии
35-летний гражданин Молдовы, приговоренный во Франции к 20 годам лишения свободы за групповое изнасилование, был задержан румынской пограничной полицией.
Дело было оформлено вечером во вторник, 9 июня, на КПП Стынка, передает deschide.md
По данным румынских властей, около 19:20 гражданин Молдовы подъехал к пограничному пункту на автомобиле.
В ходе проведенной проверки румынская пограничная полиция обнаружила, что на имя мужчины был выдан ордер на арест, и он приговорен к 20 годам лишения свободы.
Мужчина был задержан.