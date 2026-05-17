17 Мая 2026, 18:30
Больше всех на войне с Ираном заработали США и Россия

США нарастили экспорт нефти, дизеля и других энергоносителей.

От войны на Ближнем Востоке больше всего выиграли США и Россия. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

При этом, как утверждает газета, тяжелые последствия испытали Ирак, Кувейт и Катар, которые зависят от поставок через Ормузский пролив. Его закрытие спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть и топливо, отмечает источник.

США нарастили экспорт нефти, дизеля и других энергоносителей. По оценке NYT, морские поставки американских энергоресурсов выросли на 145 млн баррелей в годовом выражении. Дополнительные доходы США составили около $50 млрд.

Россия, по данным газеты, также стала одним из главных выгодоприобретателей. Хотя объем морского экспорта российской нефти снизился примерно на 592 тыс. баррелей, рост мировых цен позволил Москве заработать дополнительно около $15 млрд, утверждает источник. В начале апреля стоимость российской нефти, отгружаемой через Финский залив, приблизилась к $120 за баррель против $41 до начала конфликта.

В Персидском заливе ситуация оказалась неоднородной. Отмечается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) смогли частично компенсировать падение экспорта благодаря трубопроводам в обход Ормузского пролива. Доходы Саудовской Аравии, несмотря на сокращение поставок более чем на 150 млн баррелей, выросли на $9,2 млрд.

NYT пишет, что наиболее тяжелые последствия испытали Ирак, Кувейт и Катар, так как они зависят от поставок через Ормузский пролив и не имеют альтернативных экспортных путей. Потери Ирака газета оценивает примерно в $15 млрд.

Источник
