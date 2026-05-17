Трамп обещает Ирану "тяжелые времена" в случае отказа от соглашения.

Об этом американский президент сказал в телефонном интервью французскому телеканалу BFMTV, сообщает eurointegration.com.ua

В ходе интервью Трамп отметил, что не знает, будет ли в ближайшее время заключено соглашение с Ираном.

"Я понятия не имею, заключат ли они (Иран. – Прим. ред.) его. Если они этого не сделают, им будет очень тяжело, очень тяжело. Им выгодно заключить соглашение", – подчеркнул он.

Ранее неофициально сообщалось, что Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

По последним оценкам Пентагона, война США против Ирана обошлась Америке уже в $29 млрд – эта оценка оказалась выше цифры в $25 млрд, которую ранее представили Конгрессу.