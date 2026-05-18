18 Мая 2026, 09:32
CNN: Трамп обсудил с командой по нацбезопасности дальнейшие меры по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсудил с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности дальнейшие действия в отношении Ирана.

По данным канала CNN, встреча прошла через несколько часов после возвращения Дональда Трампа из Пекина в президентском гольф-клубе. На ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф. Что именно обсуждалось во время встречи, не сообщается.

Ожидается, что Дональд Трамп снова соберет свою команду в начале этой недели. По данным портала Axios, встреча состоится во вторник. Со слов источников CNN, Пентагон подготовил военные планы на случай, если президент решит нанести дополнительные удары по энергообъектам и инфраструктуре.

Со стороны Ирана нет никаких признаков изменения позиции на переговорах с США. Агентство Tasnim приводит слова иранского президента Масуда Пезешкиана о том, что США и Израиль «всегда пытались натравливать исламские страны друг на друга посредством проектов, вызывающих разногласия, и путем разжигания недоверия», в то время как «Иран стремится к искренним, стабильным отношениям, основанным на добрососедстве, с исламскими странами региона».

