Трамп подал новый иск к WSJ на 10 млрд долларов.

Американский лидер обвиняет издание в клевете. Предыдущий похожий иск был отклонен, передает bloomberg.com

Трамп неоднократно жестко критиковал американские СМИ, особенно те, которые, как считается, симпатизируют Демократической партии, и не раз подавал на них в суд. При этом в разбирательствах против прессы он участвовал и до своего прихода в политику.

В июле 2025 года Трамп подал к The Wall Street Journal (WSJ) первый иск на $10 млрд. Поводом стала публикация, в которой говорилось, что в 2003 году Трамп отправил Эпштейну на 50-летие «непристойную» открытку: текст был обрамлен контуром в виде обнаженной женщины, нарисованным маркером и содержал следующий текст: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Письмо заканчивалось подписью «Дональд». Издание считает, что автором является Трамп.

В иске говорилось, что поздравление — подделка, а WSJ опубликовала статью, чтобы нанести ущерб репутации Трампа. $10 млрд — сумма, значительно превосходящая любые выплаты по искам о клевете в новейшей истории,