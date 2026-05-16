Апелляционная палата отклонила апелляцию Спыну: Чебана не заставят убирать в мэрии

Спыну требовал в суде публичных извинений, опровержения заявлений, сочтенных клеветническими, символической компенсации морального ущерба в размере одного лея, а также обязать Иона Чебана убирать здание мэрии Кишинева в течение года, передает tvrmoldova.md

Судебный процесс начался с заявлений Иона Чебана, сделанных в 2022 году в телепередаче, а затем и в социальных сетях, где он заявил: «У господина Спыну вместе с господином Чебаном и некоторыми лицами, принимающими решения в «Газпроме», есть договоренность. Более того, они грабят меня, вас и всех жителей муниципалитета, не только муниципий, но и страну, и я расскажу вам подробности по этому поводу».

В своем иске Спыну потребовал, чтобы Чебан публично опроверг заявления в той же телепередаче или в формате, ориентированном на аналогичную аудиторию, а также на своей официальной странице в Facebook. Он указал, что заявления Иона Чебана носят клеветнический характер, не соответствуют действительности и подтверждаются тем фактом, что по фактам, изложенным мэром 2 ноября 2022 года, не возбуждено никаких уголовных дел, и нет никаких необратимых судебных актов по этому поводу.

В ходе судебного разбирательства адвокат Иона Чебана не признал заявленные претензии и потребовал отклонения иска как необоснованного. Он утверждал, что оспариваемые Спыну заявления представляют собой мнение Иона Чебана, интерпретацию некоторых фактов, имеющую достаточную фактическую основу.

Апелпалата 17 марта 2025 года отклонила иск как необоснованный. 13 мая 2026 года была рассмотрена апелляция Андрея Спыну и принято решение отклонить её, полностью подтвердив решение суда первой инстанции.

Решение является окончательным, но может быть обжаловано в Верховном суде в течение двух месяцев с момента публикации мотивированного решения.