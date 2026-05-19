19 Мая 2026, 17:09
3 364
The New York Times подала новый иск к Пентагону

Газета The New York Times (NYT) и корреспондент по вопросам национальной безопасности Джулиан Э. Барнс подали в суд на Пентагон.

Они обвиняют ведомство в ограничении доступа прессы к военным чиновникам и главному зданию Министерства обороны из-за новых правил, пишет nytimes.com

Иск подан к самому военному министерству, министру Питу Хегсету, его советнику Тимоти Парлаторе и официальному представителю ведомства Шону Парнеллу. Утверждается, что новые правила, требующие от журналистов входить в Пентагон в сопровождении сотрудников министерства, нарушают 1-ю и 5-ю поправки к Конституции США, а также являются репрессивной мерой в отношении NYT.

Это уже второй иск газеты против военного министерства США. В декабре 2025 года The New York Times обвинила Пентагон и его главу Пита Хегсета в ограничении права на свободу слова. Поводом стало правило, обязывающее журналистов подписать специальный документ, ограничивающий распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. В том споре суд «в интересах безопасности» принял сторону военного министерства.

Источник
