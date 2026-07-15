Трамп ожидает завершения боев в Украине до конца своего президентского срока.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине до конца своих полномочий.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту.

«Думаю, да»,— ответил политик на вопрос, завершится ли конфликт до 20 января 2029 года.

Американский лидер положительно ответил на вопрос, допускает ли он окончание боевых действий до конца своего второго президентского срока.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. Трамп обещал добиться урегулирования в первый же день своего президентства.