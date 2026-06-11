Трамп оценил стоимость последних ударов США по Ирану в $250 млн.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News

«Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью $250 млн», — сказал Трамп.

Американский президент не уточнил, какие именно боеприпасы применялись и по каким объектам были нанесены удары. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации между Вашингтоном и Тегераном.

11 июня Трамп подтвердил новую серию ударов по иранским целям после того как, по версии США, Иран сбил американский вертолет Apache.

Трамп заявил, что США захватят иранский остров Харк, а также другие точки нефтяной инфраструктуры «в недалеком будущем». «Возьмем под полный контроль их нефтяные и газовые рынки, подобно тому как мы сделали с Венесуэлой», — написал он.

Президент США добавил, что США нанесут удар по Ирану «сегодня ночью». По его словам, ВМС, ВВС, радары и зенитная оборона Исламской Республики «исчезли вместе с большинством наступательных возможностей».

Остров расположен приблизительно в 25–30 км от побережья Ирана, к северо-западу от Ормузского пролива.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. 13 марта Вашингтон нанес удар по острову Харк — «жемчужине в короне Ирана», как назвал его тогда Дональд Трамп (впервые эту метафору использовал иранский писатель Джалал Але-Ахмад, окрестив Харк «сиротливой жемчужиной Персидского залива»).