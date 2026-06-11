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reuters
11 Июня 2026, 18:30
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Трамп анонсировал серию «очень сильных ударов» по Ирану

США нанесут «очень сильные» удары по Ирану вечером 11 июня, заявил президент страны Дональд Трамп.

Трамп анонсировал серию «очень сильных ударов» по Ирану.
Трамп анонсировал серию «очень сильных ударов» по Ирану.

По его словам, американские войска в скором времени могут захватить остров Харк, через который Иран экспортирует около 90% нефти, передает reuters.com

«Соединенные Штаты будут бить по Ирану (чьего флота, военно-воздушных сил, радаров, зенитных установок и всех других средств обороны, а также большей части наступательных возможностей уже нет!) очень сильно!» — написал господин Трамп в Truth Social.

Американский президент также допустил, что в скором времени США могут захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По его словам, это позволит Вашингтону установить полный контроль над нефтегазовым рынком страны по аналогии с Венесуэлой.

В ночь на 11 июня США возобновили ракетные атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, но Вашингтон это отрицает. Шеф Пентагона Пит Хегсет не исключал продолжения атак следующей ночью.

Источник
reuters
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