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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 09:23
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США и Иран обменялись самыми масштабными ударами за последние недели

США и Иран обменялись ударами в ходе одной из самых масштабных ночных атак с момента вступления в силу перемирия в апреле.

США и Иран обменялись самыми масштабными ударами за последние недели.
США и Иран обменялись самыми масштабными ударами за последние недели.

Как отмечает телеканал, атаки произошли на фоне того, что переговоры находятся на грани срыва после нескольких дней взаимных обвинений и роста недовольства со всех сторон, пишет eurointegration.com.ua

Военные действия во вторник вечером, судя по всему, начались с того, что американские военные нанесли удар ракетой Hellfire по нефтяному танкеру под флагом Ботсваны, который направлялся в иранский порт на острове Харк.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), судно не выполнило требования США о блокаде иранских портов.

В ответ Иран заявил, что нанес ракетный удар по судну под либерийским флагом.

Однако более серьезное обострение ситуации произошло после того, как США нанесли удар по иранской наземной станции управления на острове Кешм, недалеко от Ормузского пролива, что побудило Иран запустить ракеты и беспилотники в направлении стран Персидского залива – Кувейта и Бахрейна.

Иран заявил, что нанес удары по "американской авиационной и вертолетной базе" в регионе, а также по штабу 5-го флота США в Бахрейне.

Однако США заявили, что "все иранские атаки на американские войска провалились", добавив, что иранские ракеты и беспилотники были либо перехвачены, либо "не долетели" до целей.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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