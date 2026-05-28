meduza.io
28 Мая 2026, 09:14
5 411
США и Иран обменялись ударами, но перемирие не отменили

США нанесли удар по военному объекту в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, американские военные также сбили четыре иранских беспилотника в районе Ормузского пролива. Собеседник агентства уточнил, что США ударили по наземному пункту управления в Бендер-Аббасе, откуда готовился запуск еще одного дрона, пишет meduza.io со ссылкой на reuters.com

Источник добавил, что эти действия «были оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня». 

Вскоре Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что в ответ на американскую атаку Иран ударил по американской авиабазе. В КСИР назвали это «предупреждением» для США, которые должны знать, что «агрессия не останется без ответа», и если она повторится, то ответ Ирана «будет более решительным». 

О какой авиабазе идет речь, не уточняется, однако почти одновременно армия Кувейта (там находится одна из крупнейших американских баз) сообщила о перехвате дронов и ракет.

Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim пишет, что незадолго до американского удара КСИР открыл огонь в направлении американского нефтяного танкера, пытавшегося пройти через Ормузский пролив, после чего судно было вынуждено развернуться.

Обмен ударами между США и Ираном произошел на фоне переговоров двух стран о прекращении войны. Стороны, в частности, не могут договориться о судоходстве через Ормузский пролив. Иран закрыл Ормузский пролив после начала войны, а США затем ввели блокаду иранских морских портов.

27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что пока не доволен условиями соглашения, которое обсуждается с Ираном. По его мнению, Тегеран «очень хочет» заключить сделку, которая завершит войну. При этом он повторил, что готов возобновить удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто. 

Источник
meduza.io
