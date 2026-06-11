Трамп отменил удары по Ирану и рассчитывает на заключение соглашения.

"В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана", — написал он в своей соцсети Truth Social.

"Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие, как в концептуальном, так и в детальном плане. Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", — добавил Трамп.