theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
11 Июня 2026, 20:57
997
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп отменил удары по Ирану и рассчитывает на заключение соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном, и намекнул на скорое подписание мирного соглашения.

Трамп отменил удары по Ирану и рассчитывает на заключение соглашения.
Трамп отменил удары по Ирану и рассчитывает на заключение соглашения.

"В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана", — написал он в своей соцсети Truth Social.

"Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие, как в концептуальном, так и в детальном плане. Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", — добавил Трамп.

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте