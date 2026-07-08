США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе.

Бахрейн, где базируется Пятый флот ВМС США, утром в среду включил сирены ракетной тревоги после предупреждения Ирана Вашингтону о готовности "принять любые необходимые меры" в ответ на удары США.

США в ночь на среду нанесли новые удары по Ирану, поразив более 80 целей. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. По его данным, операция стала ответом на атаки Тегерана на три танкера в Ормузском проливе, пишет euronews.com

"Силы США нанесли удары по иранским объектам ПВО, сетям управления и связи, прибрежным радиолокационным станциям, средствам противокорабельных ракет, а также по более чем 60 малым катерам Корпуса стражей исламской революции в самом проливе и его районе", – говорится в заявлении военных США, опубликованном на платформе X.

Удары были нанесены на фоне визита президента США Дональда Трампа в Анкару, где проходит на саммит НАТО.

Иран немедленно предупредил Вашингтон, что "примет любые меры, которые сочтёт необходимыми", что повышает риск срыва временного соглашения о прекращении огня и вновь создаёт угрозу втягивания всего Ближнего Востока в более масштабный конфликт.

В Бахрейне, где дислоцирован 5-й флот ВМС США, утром в среду после американского удара по Ирану были включены сирены ракетной тревоги.

По заявлению CENTCOM, американские силы нанесли удары, "чтобы наказать виновных за нацеливание и нападения на суда гражданского флота, экипажи которых состоят из ни в чём не повинных гражданских лиц, в международных водах".

Американские военные, как подчёркивается, "сохраняют готовность привлекать Иран к ответственности всякий раз, когда соглашение нарушается или не исполняется". При этом было заявлено, что данная серия ударов завершена.

МИД Ирана обвинил США в неоднократном нарушении меморандума о взаимопонимании, согласованного между сторонами, и пригрозил ответными мерами.

"Эпоха запугивания и шантажа закончилась", – написал в X спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Это ни к чему не приводит. Мы не уступим".

ГосСМИ Ирана сообщили о звуках взрывов в Бендер-Аббасе, на острове Кешм и в городе Сирик. Центральное военное командование страны предупредило, что "даст решительный ответ на эту агрессию и террористический акт".

"Ни при каких обстоятельствах (вооруженные силы Ирана) не допустят вмешательства в дела, касающиеся Ормузского пролива, и не позволят кому-либо другому управлять им", — говорится в заявлении.

Аналогичная серия атак Ирана на суда и ответных ударов со стороны США произошла в конце прошлого месяца; эти события также спровоцировали иранские атаки на Бахрейн и Кувейт.

После нападений на суда США также отозвали лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти в рамках временного соглашения.

Один из танкеров шёл у побережья Омана, когда по нему нанесли удар и он загорелся, сообщили в Объединённом морском информационном центре ВМС Великобритании, добавив, что ещё два судна получили некоторые повреждения, но никто не пострадал, и оба продолжили движение по Ормузскому проливу.