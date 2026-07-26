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26 Июля 2026, 14:45
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Трамп отказался от ударов по Ирану из-за нехватки средств ПВО

Нехватка боеприпасов — не единственная причина сдержанности властей США.

Трамп отказался от ударов по Ирану из-за нехватки средств ПВО.
Трамп отказался от ударов по Ирану из-за нехватки средств ПВО.

Президент США Дональд Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке, которые и без того находятся на критическом уровне.

По данным издания, нехватка боеприпасов — не единственная причина сдержанности властей США. В администрации считают эскалацию рискованным шагом, способным расширить конфликт на другие страны региона. Кроме того, в Белом доме опасаются недовольства союзников в Персидском заливе, а также глобальных последствий: энергетического кризиса, экономических потрясений и новой волны беженцев.

Как пишет NYT, в ближайшем окружении Трампа почти не нашлось сторонников интенсификации ударов по Ирану. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности заявил, что усиление боевых действий вряд ли заставит Тегеран вернуться за стол переговоров. 

Напротив, эффект от атак может быть обратным ожидаемому: иранское руководство использует внешнюю угрозу для консолидации общества, что только укрепляет его позиции.

Источник
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