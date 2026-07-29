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29 Июля 2026, 21:36
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Трамп пообещал «мощные удары» по Ирану в ответ на обстрел базы в Иордании

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «мощные удары» по Ирану в ответ на «неожиданный запуск ракет» по военной базе США в Иордании.

Трамп пообещал «мощные удары» по Ирану в ответ на обстрел базы в Иордании.
Трамп пообещал «мощные удары» по Ирану в ответ на обстрел базы в Иордании.

Об этом американский президент сообщил в интервью Fox News.

«Мы собираемся выбить из них всю дурь. Мы нанесем очень сильные удары — они получат по полной»,— процитировал журналист телеканала слова американского президента. 

Дональд Трамп отметил, что вооруженные силы (ВС) США успешно перехватили приближавшиеся баллистические ракеты. Он также подтвердил, что ночные удары по проиранским группировкам в Ираке были скоординированы с властями страны.

Сегодня ночью Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало об ударах иранских ракет по американской военной базе в Иордании. Стороны не обменивались ударами с 24 июля, а до этого атаковали друг друга почти две недели подряд. В тот день, по данным Axios и NYT, Дональд Трамп распорядился не наносить новые удары по Ирану. Тогда же он упоминал «очень дружественные переговоры» с Тегераном.

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