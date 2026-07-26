Трамп распорядился прервать удары по Ирану.

В ночь на 25 июля США впервые за две недели не атаковали Иран. Распоряжение прервать удары по Исламской республике дал лично президент Дональд Трамп.

Это утверждают источники Axios.

В начале июля США обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе и возобновили удары по территории страны. Они продолжались каждую ночь на протяжении 13 суток. 24 июля Трамп не одобрил очередную атаку, а вечером того же дня заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном.

Пока неизвестно, было это решение разовым или США не будут бить по Ирану еще несколько дней. Собеседники издания предполагают, что решение господина Трампа говорит либо о его желании дать еще один шанс переговорам, либо о том, что удары на данном этапе достигли предела эффективности.

На этой неделе американская армия начала стягивать все больше военных и техники на Ближний Восток. Кроме того, в немецкие и британские госпитали дополнительно направлены медики. Axios отмечает, что Пентагон при необходимости сможет достаточно быстро мобилизоваться и увеличить масштабы ударов. Источники издания, однако, говорят, что Дональд Трамп пока не давал указаний «двигаться в этом направлении».