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26 Июля 2026, 09:12
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Трамп распорядился прервать удары по Ирану

В ночь на 25 июля США впервые за две недели не атаковали Иран. Распоряжение прервать удары по Исламской республике дал лично президент Дональд Трамп.

Трамп распорядился прервать удары по Ирану.
Трамп распорядился прервать удары по Ирану.

Это утверждают источники Axios.

В начале июля США обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе и возобновили удары по территории страны. Они продолжались каждую ночь на протяжении 13 суток. 24 июля Трамп не одобрил очередную атаку, а вечером того же дня заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном.

Пока неизвестно, было это решение разовым или США не будут бить по Ирану еще несколько дней. Собеседники издания предполагают, что решение господина Трампа говорит либо о его желании дать еще один шанс переговорам, либо о том, что удары на данном этапе достигли предела эффективности.

На этой неделе американская армия начала стягивать все больше военных и техники на Ближний Восток. Кроме того, в немецкие и британские госпитали дополнительно направлены медики. Axios отмечает, что Пентагон при необходимости сможет достаточно быстро мобилизоваться и увеличить масштабы ударов. Источники издания, однако, говорят, что Дональд Трамп пока не давал указаний «двигаться в этом направлении».

Источник
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