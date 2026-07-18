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18 Июля 2026, 11:00
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Трамп обвинил Канаду в плохом уходе за лесами и пригрозил повысить тарифы

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами», из-за чего по американской территории распространяется дым от пожаров.

Трамп обвинил Канаду в плохом уходе за лесами и пригрозил повысить тарифы.
Трамп обвинил Канаду в плохом уходе за лесами и пригрозил повысить тарифы.

По словам американского президента, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.

«Канада отказалась заниматься элементарным лесопользованием и вывозом мусора, зная, что это приведет именно к такому результату. Это преднамеренная халатность»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что в течение дня позвонит премьер-министру Канады Марку Карни, чтобы узнать о планируемых мерах для решения проблемы.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, сейчас в стране зафиксировано более 800 действующих пожаров. 53 из них возникли в последние сутки. Дым достигает некоторых районов на северо-востоке США, в том числе Нью-Йорка.

Источник
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