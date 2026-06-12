Трамп обвинил Иран в утечке и дезинформации касательно мирного соглашения.

«Условия, которые Иран опубликовал в фейковых новостях, не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменной форме, передает news.am

То, что они сказали, включая их слабое и жалкое заявление о заключении сделки, не имеет никакого отношения к правде. Имеем дело с очень бесчестными людьми. С ними невозможно вести дела добросовестно. Удивительно! Кроме того, полностью опровергнутая ими прошлой ночью атака беспилотников на индийские корабли, покидающие Ормузский пролив, абсолютно неприемлема. Им лучше действовать сообща, и побыстрее!», - написал он в соцсети Truth Social.