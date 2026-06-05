В Иране заявили, что мирное соглашение с США зависит от размораживания активов.

Об этом он заявил в пятницу, 5 июня, в интервью CNN, передает eurointegration.com.ua

Как сообщается, Иран хочет разморозить $12 млрд сразу после подписания промежуточного соглашения с США, а еще $12 млрд – на более позднем этапе.

По словам Резаи, эти средства являются "проверкой доверия, которое Иран хочет иметь к Трампу".

"Переговоры зашли в тупик, и президент США Дональд Трамп должен вывести их из этого тупика. Мяч на стороне Трампа", – сказал он.

По его словам, если США возобновят боевые действия, они "войдут в темный коридор".

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Впрочем, президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров, заявив, что они продолжаются "беспрерывно".