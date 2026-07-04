Трамп объявил о недельной паузе в переговорах с Ираном из-за похорон Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставил Ирану недельную паузу в переговорах в связи с похоронами верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

«Они хотят заключить сделку. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами», - сказал Трамп, выступая в пятницу у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю празднования Дня независимости США, передает media.az

По данным американских СМИ, 3 июля в Тегеране началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп 1 июля уведомил своих помощников, что не считает проблемой возможный выход переговоров с Тегераном за пределы 60-дневного срока, предусмотренного меморандумом о взаимопонимании.

14 июня официальные представители США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, направленного на прекращение войны на Ближнем Востоке.

По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, в течение 60-дневного перемирия стороны намерены обсуждать, в частности, ядерную программу Тегерана. Кроме того, с 15 июня было объявлено о прекращении морской блокады Ирана со стороны США, а также о немедленном и бессрочном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.