Назван фактор, замедливший переговоры Вашингтона и Тегерана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает media.az

По их словам, предложения американской стороны передаются иранским официальным лицам обходными дипломатическими каналами, часто через курьеров, чтобы не раскрывать, где находится верховный лидер Ирана. В стране опасаются покушения на Хаменеи, поэтому его местопребывание держится в строжайшей тайне.

Ситуацию также осложняет нестабильная связь в условиях военного времени - некоторые сообщения в WhatsApp, как отмечается, доходили до адресата лишь спустя двое суток. К тому же ход переговоров зависит от того, насколько эффективно пакистанские представители будут передавать инициативы и ответы США - как по телефону, так и лично в Тегеране - прежде чем отправлять курьеров.

В то же время источники подтвердили, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи поддерживают прямую связь.

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», - заявил дипломат.

Издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что иранская сторона на высоком уровне уже одобрила соглашение, оно ожидает утверждения верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Ранее Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, подчеркнув, что «еще ничего окончательно не согласовано». Он отметил, что Вашингтон за последние пару месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.

В четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. По его утверждению, ИРИ в меморандуме о взаимопонимании даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие с нее морской блокады.

Ранее в тот же день американский лидер заявил об отмене запланированных атак на исламскую республику, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны.