Иран проведет похороны аятоллы Хаменеи спустя четыре месяца после его гибели.

Объявление опубликовало иранское агентство Fars. Аятолла погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по территории Ирана.

Как отмечается в публикации, в ходе похоронной церемонии пройдет прощание с Али Хаменеи, а также с супругой иранского руководителя, его невесткой, зятем и внучкой. Родственники господина Хаменеи погибли при атаке вместе с аятоллой.

Церемония прощания в столице продлится до 6 июля. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум. 9 июля пройдет похоронная церемония в родном городе аятоллы Мешхед. Али Хаменеи захоронят в мавзолее Имама Резы, сообщает Fars.

«Всех уважаемых и дорогих людей, свободолюбивых людей мира, приверженцев исламского учения и всех, кому дорог Иран, приглашают принять участие в этих торжественных церемониях и проводить в последний путь этого павшего лидера», — указывается в сообщении властей.

Изначально церемония прощания с погибшим Верховным лидером Ирана должна была состояться 4 марта и продлиться три дня. В день церемонии, однако, иранские власти сообщили о переносе мероприятия. Решение объяснили ожиданием беспрецедентного числа желающих проститься.