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13 Июня 2026, 19:15
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Иран проведет похороны аятоллы Хаменеи спустя четыре месяца после его гибели

Похоронная церемония бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнется 4 июля в Тегеране.

Иран проведет похороны аятоллы Хаменеи спустя четыре месяца после его гибели.
Иран проведет похороны аятоллы Хаменеи спустя четыре месяца после его гибели.

Объявление опубликовало иранское агентство Fars. Аятолла погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по территории Ирана.

Как отмечается в публикации, в ходе похоронной церемонии пройдет прощание с Али Хаменеи, а также с супругой иранского руководителя, его невесткой, зятем и внучкой. Родственники господина Хаменеи погибли при атаке вместе с аятоллой.

Церемония прощания в столице продлится до 6 июля. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум. 9 июля пройдет похоронная церемония в родном городе аятоллы Мешхед. Али Хаменеи захоронят в мавзолее Имама Резы, сообщает Fars.

«Всех уважаемых и дорогих людей, свободолюбивых людей мира, приверженцев исламского учения и всех, кому дорог Иран, приглашают принять участие в этих торжественных церемониях и проводить в последний путь этого павшего лидера», — указывается в сообщении властей.

Изначально церемония прощания с погибшим Верховным лидером Ирана должна была состояться 4 марта и продлиться три дня. В день церемонии, однако, иранские власти сообщили о переносе мероприятия. Решение объяснили ожиданием беспрецедентного числа желающих проститься.

Источник
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