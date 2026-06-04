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news
4 Июня 2026, 15:45
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Хаменеи: США и Израиль потерпели военное поражение в противостоянии с Ираном

США и Израиль потерпели военное поражение в противостоянии с Ираном и теперь перешли к кампании по разжиганию внутренних разногласий в стране. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Иран Моджтаба Хаменеи.

Хаменеи: США и Израиль потерпели военное поражение в противостоянии с Ираном.
Хаменеи: США и Израиль потерпели военное поражение в противостоянии с Ираном.

Об этом сообщает Al Jazeera, передает news.am

В письменном обращении Хаменеи отметил, что возглавляемая Соединёнными Штатами «система давления» не может смириться с существованием сильного и независимого Ирана. Израиль он охарактеризовал как «ложный передовой форпост» этой системы.

«Потерпев военную неудачу и пережив глубокое унижение, враг теперь ведёт гибридную войну, сосредоточившись на двух направлениях — устойчивости народа и ошибочных расчётах должностных лиц. Их главный инструмент — посеять сомнения, отчаяние, страх и раскол. Любые действия, которые вызывают недоверие, пессимизм или отчаяние среди народа, являются формой помощи врагам этой страны и её народа», — заявил Хаменеи.

Он призвал граждан Ирана отвечать на подобные действия выдержкой, трезвостью и национальным единством.

Источник
news
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