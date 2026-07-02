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news
2 Июля 2026, 12:17
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Трамп: Иран согласился почти на все требования США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном.

Трамп: Иран согласился почти на все требования США.
Трамп: Иран согласился почти на все требования США.

«Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно», - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, передает news.am

Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии исламской республики.

«Это лишение Ирана ядерного оружия», - подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около четырех месяцев - это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей.

«И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», - заявил американский лидер.

Источник
news
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