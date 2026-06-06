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6 Июня 2026, 13:14
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Трамп: У Ирана осталось 21-22% ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана все еще осталось от 21% до 22% ракет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп: У Ирана осталось 21-22% ракет.
Трамп: У Ирана осталось 21-22% ракет.

«У них есть несколько ракет, у них есть несколько беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали»,— приводятся слова господина Трампа в программе Meet the Press (интервью опубликовано на YouTube).

Показатель немного выше отметки в 18%, которую американский президент приводил в прошлом месяце, сообщает The Guardian.

Сегодня вооруженные силы США заявили об уничтожении четырех иранских беспилотников. Кроме того, Центральное командование сообщило об ударах по иранским береговым радарам наблюдения в портовом городе Горук и на острове Кешм.

Источник
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