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9 Июня 2026, 14:10
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CNN: Трамп 37 раз говорил, что он близок к заключению сделки с Ираном

Президент США продолжает давать обещания даже во время нового обострения отношений между Ираном и Израилем.

CNN: Трамп 37 раз говорил, что он близок к заключению сделки с Ираном.
CNN: Трамп 37 раз говорил, что он близок к заключению сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявлял о близости заключения сделки с Ираном 37 раз. Такую статистику приводит cnn.com

Лидер США упоминал о скором заключении сделки в соцсетях, на выступлениях и в беседах с журналистами. Первые подобные сообщения появились 23 марта — менее чем через месяц после начала операции в Иране. Последний раз Трамп обещал подписать договор 8 июня, при этом он утверждал, что это будет сделано в течение двух недель.

Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии. Стороны пытались договориться о долгосрочном мире в Исламабаде 11 апреля, но переговоры не принесли результата. Позже американский лидер предлагал продлить режим прекращения огня.

23 мая Трамп сообщил о готовности проекта соглашения, однако на следующий день уточнил, что окончательные условия всё ещё обсуждаются. 1 июня Тегеран заявил о приостановке обмена сообщениями с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Через два дня Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне, а 8 июня — объекты на севере Израиля. 

Несмотря на новое обострение, Трамп утверждает, что власти США ведут переговоры через посредников, а сделка скоро будет заключена. CNN предполагает, что президент либо ошибается, либо старается стабилизировать финансовые рынки с помощью ложных обещаний.

Источник
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