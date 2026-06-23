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rbc.ua logorbc
23 Июня 2026, 09:08
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Трамп: Ядерные вооружения Ирана важнее экономического кризиса

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае чего готов возобновить боевые действия против Ирана, чтобы не позволить Тегерану создать ядерное оружие.

Трамп: Ядерные вооружения Ирана важнее экономического кризиса.
Трамп: Ядерные вооружения Ирана важнее экономического кризиса.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, готов ли он нанести новые удары по Ирану, несмотря на угрозу спровоцировать мировой экономический кризис. Ответ его был следующим: "Ядерные вооружения важнее экономического кризиса. Экономический кризис действительно плох, но ядерное оружие приведет к катастрофе значительно быстрее. То, что мы делаем, приведет к результату, противоположному кризису", - сказал лидер США, цитирует rbc.ua

Он добавил, что если Иран не будет выполнять сделку и будет вести себя неподобающим образом, тогда "я сделаю то, что должен".

Также Трамп сказал, что американская блокада иранских портов оказалась более эффективна, чем бомбардировки Ирана. По его словам, в случае необходимости Вашингтон оперативно вернется к такой практике.

"Если хотите знать, я считаю, что блокада была более эффективной, чем бомбардировки, и мы готовы снова это организовать, я бы сказал, за 15 минут", - подчеркнул американский лидер.

После этого Трамп обратился к главе Пентагона Питу Хегсету и спросил, действительно ли блокаду можно будет возобновить оперативно, на что прозвучал такой ответ:

"Они (войска США. - Прим. ред.) готовы действовать прямо сейчас, если поступит приказ", - сказал Хегсет.

Источник
rbc.ua logorbc
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