Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой покушения на Трампа.

В судебном документе Минюста говорится, что нападавший покушался на жизнь президента, его семьи и сотрудников, передает abcnews.com

Как отмечает ABC News, большая часть документа, подписанного заместителем генерального прокурора Стэнли Вудвордом, выдержана в стиле постов Трампа в соцсетях. Так, иск против бального зала в нем назван «полным позором» для страны. В документе также раскрываются новые детали запланированных систем безопасности. Утверждается, что новый бальный зал создаст «безопасное убежище» от нападавших — как в ночь стрельбы, так и после инцидента 25 апреля, когда предполагаемый стрелок пытался ворваться на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

В судебном документе подчеркивается, что без этого объекта крупные мероприятия приходится проводить в уязвимых палатках на Южной лужайке, которые почти не защищают от пуль, в отличие от строящегося здания со стенами, способными остановить даже пулю крупнокалиберного АК-47. Хотя правительство редко раскрывает публично элементы безопасности комплекса Белого дома, Минюст заявил, что был вынужден обнародовать эти детали, чтобы добиться отмены опасного судебного запрета.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 23 мая рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на федеральные власти, неизвестный подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь.

Известно, что в момент стрельбы Трамп находился в Белом доме, он не пострадал. Белый дом на короткое время закрывали после стрельбы, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться. Позже удалось установить личность стрелявшего. По данным Fox News и NBC News, им оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. К расследованию стрельбы у Белого дома подключилось ФБР.