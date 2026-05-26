26 Мая 2026, 23:43
Трамп созывает экстренное совещание правительства США

Президент США Дональд Трамп 27 мая проведёт заседание кабинета в Кэмп-Дэвиде, где обсудят ситуацию вокруг Ирана и возможное прекращение конфликта.

По данным Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с членами кабинета министров пройдет не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид, передает rbc.ua со ссылкой на nytimes.com

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств.

Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Главным вопросом повестки станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальной договоренности о прекращении конфликта.

При этом в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с должности директора национальной разведки Тулси Габбард.

Представитель Белого дома сообщил, что помимо иранского направления на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

