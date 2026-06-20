Трамп: Я не большой поклонник Украины, кроме их женщин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником Украины, за исключением украинских женщин. Он добавил, что украинки постоянно выигрывают Мисс Вселенная.

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является большим поклонником Украины, за исключением украинских женщин. Об этом пишет The New York Times, передает unn.ua

В материале издания, посвященном новой книге журналистов издания, авторы собрали свидетельства, интервью и детали работы администрации Трампа.

"Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают Мисс Вселенная", - заявил Трамп во время закрытой встречи в Овальном кабинете.



