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unn
20 Июня 2026, 22:00
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Трамп: Я не большой поклонник Украины, кроме их женщин

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником Украины, за исключением украинских женщин. Он добавил, что украинки постоянно выигрывают Мисс Вселенная.

Трамп: Я не большой поклонник Украины, кроме их женщин.
Трамп: Я не большой поклонник Украины, кроме их женщин.

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является большим поклонником Украины, за исключением украинских женщин. Об этом пишет The New York Times, передает unn.ua

В материале издания, посвященном новой книге журналистов издания, авторы собрали свидетельства, интервью и детали работы администрации Трампа.

"Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают Мисс Вселенная", - заявил Трамп во время закрытой встречи в Овальном кабинете.


Источник
unn
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