Трамп будет просить компании из США производить ракеты в Европе и Украине.

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и на Украине.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает eurointegration.com.ua

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, в частности в ракетах-перехватчиках для сбивания российских баллистических ракет, которые могут производить только США.

Однако, учитывая, что США исчерпали запасы, предназначенные для войны в Иране, а также принимая во внимание время, необходимое для наращивания производства, Трамп сообщил союзникам, что рассмотрит возможности предоставления лицензий, рассказали источники агентства.

"Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос", – сказал Трамп журналистам в среду на саммите G7 во Франции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что "конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждены между странами-участницами".

"Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям", – сказал он.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

По данным СМИ, речь идет также о возможности изготовления ракет дальнего радиуса действия на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.