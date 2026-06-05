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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 11:41
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Трамп: Украина не продержалась бы и двух дней без американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "не выжила бы" в войне с Россией без американского оружия и оборудования.

Трамп: Украина не продержалась бы и двух дней без американского оружия.
Трамп: Украина не продержалась бы и двух дней без американского оружия.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает eurointegration.com.ua

Американский президент в очередной раз заявил, что Украина получила "огромную сумму денег", а без оборудования и оружия, предоставленного США, страна "не смогла бы продержаться и одного-двух дней".

"Без нашего оружия и нашего оборудования Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня. Знаете, я имею в виду, если говорить об этом вопросе, мы предоставили им оборудование на сотни миллиардов долларов, и самое лучшее оборудование. И мы производим лучшее оборудование в мире, но без него они бы не продержались и одного-двух дней", – заявил глава Белого дома.

Он напомнил о передаче Украине противотанковых ракет, вероятно, имея в виду переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin, продажа которых Киеву осуществлялась во время первого срока Трампа.

"Помните противотанковые ракеты? Помните это, да? Когда танки застряли в грязи. А потом они обошли их и бум, бум, бум, бум… Я сказал, что Обама дал простыни, а Трамп – противотанковые ракеты как один из самых разрушительных видов оружия", – заявил президент США.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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