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dw.com logodw
23 Июня 2026, 14:39
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Трамп: General Motors и Ford собираются производить ракеты

Автопроизводители General Motors и Ford ведут переговоры с представителями оборонного сектора о перепрофилировании заводов под производство ракет Patriot и Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: General Motors и Ford собираются производить ракеты.
Трамп: General Motors и Ford собираются производить ракеты.

Американские автомобильные концерны General Motors и Ford намерены запустить на своих мощностях производство вооружений, в том числе ЗРК Patriot и ракет Tomahawk. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 22 июня, пишет dw.com

"Заказчики из сектора обороны ведут сейчас переговоры с General Motors, они ведут переговоры с Ford. И я знаю, что компания General Motors с радостью ждет запуска производства вооружений. У них есть некоторые заводы, которые они собираются перепрофилировать. И они собираются производить вооружения, включая Patriot, включая Tomahawk и многие другие вещи. Производство вооружений - это большой экономический толчок. Так что некоторые автопроизводители, если у них есть доступ к производственным мощностям, договариваются о производстве ракет, в частности для ЗРК Patriot. У нас их много, и мы хотим гарантировать, что у нас их всегда будет много".

Ранее, в апреле, газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон обращается к автопроизводителям, стремясь подстегнуть производство вооружений, - "как это делалось во время Второй мировой войны".

Источник
dw.com logodw
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