Науседа: Мы решительно настроены сбивать дроны и использовать дорогие ракеты.

Он выступил с этим заявлением после того, как на прошлой неделе беспилотники якобы дважды нарушили воздушное пространство Литвы. В обоих случаях была объявлена воздушная тревога, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lrt.lt

"Стоимость сбивания для нас не является самым важным фактором, для уничтожения летательного аппарата можно использовать и дорогостоящие системы, ведь человеческие жизни бесценны, а здоровье людей является нашим главным приоритетом", – заявил Науседа.

По словам Науседы, Литва стремится к тому, чтобы система противовоздушной обороны и обнаружения страны охватывала различные высоты, чтобы иметь возможность как можно раньше идентифицировать беспилотный летательный аппарат, и как только угроза, которую представляет дрон, станет очевидной, его можно будет уничтожить.

"Оборудование есть, его интенсивно испытывают. (...) Эти системы должны функционировать надлежащим образом, они должны работать в различных метеорологических условиях, они должны охватывать как большие, так и малые расстояния", – сказал президент.

В связи с ростом числа инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии во вторник в Вильнюсе состоялась встреча между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентами Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Науседы, фон дер Ляйен отметила, что Комиссия настроена быстрее реализовать такие инициативы, как "Европейская стена дронов" или "Восточный фланг".

"Эти инициативы действительно важны, и они позволяют нам рассчитывать на должное внимание при рассмотрении многолетней финансовой перспективы, переговоры по которой вскоре начнутся", – сказал он.