Власти готовят геологическую оценку нефтяных запасов в Вэленах.

По словам министра, перед началом добычи необходимо провести масштабное геологическое исследование, которое даст чёткое представление об имеющихся запасах и перспективах разработки месторождения, сообщает realitatea.md

«Необходимо будет привлечь буровую компанию — либо через тендер, либо через инвестиционный конкурс, — а затем начать разработку. Но хочу подчеркнуть, что прежде всего нужно провести полноценное и реальное геологическое исследование, чтобы понять, какие там существуют перспективы», — заявил Дорин Жунгиету.

Министр подчеркнул, что привлечение буровых компаний и установка оборудования требуют серьёзных инвестиций, которые должны быть экономически оправданы.