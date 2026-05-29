29 Мая 2026, 09:54
Власти готовят геологическую оценку нефтяных запасов в Вэленах
Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что на нефтяных месторождениях в Вэленах проводятся геологические исследования, которые должны показать, есть ли у Молдовы потенциал для добычи нефти для собственных нужд.
По словам министра, перед началом добычи необходимо провести масштабное геологическое исследование, которое даст чёткое представление об имеющихся запасах и перспективах разработки месторождения, сообщает realitatea.md
«Необходимо будет привлечь буровую компанию — либо через тендер, либо через инвестиционный конкурс, — а затем начать разработку. Но хочу подчеркнуть, что прежде всего нужно провести полноценное и реальное геологическое исследование, чтобы понять, какие там существуют перспективы», — заявил Дорин Жунгиету.
Министр подчеркнул, что привлечение буровых компаний и установка оборудования требуют серьёзных инвестиций, которые должны быть экономически оправданы.