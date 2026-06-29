29 Июня 2026, 17:36
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Трамп анонсировал встречу между Ираном и США в Катаре
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США проведут встречу с Ираном в столице Катара Дохе во вторник.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает eurointegration.com.ua
Американский лидер не уточнил, в каком формате состоится встреча, а также не привел никаких подробностей о ее проведении.
"Иран обратился с просьбой о встрече. Она состоится завтра в Дохе", – написал Трамп.
В то же время телеканал CNN уточняет, что главный переговорщик Ирана Казем Гарибабади ранее сообщил журналистам, что на эту неделю не запланировано никаких заседаний технических рабочих групп.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и Иран договорились возобновить переговоры во вторник. Формат встречи в публикациях не уточнялся.