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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 17:36
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Трамп анонсировал встречу между Ираном и США в Катаре

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США проведут встречу с Ираном в столице Катара Дохе во вторник.

Трамп анонсировал встречу между Ираном и США в Катаре.
Трамп анонсировал встречу между Ираном и США в Катаре.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает eurointegration.com.ua

Американский лидер не уточнил, в каком формате состоится встреча, а также не привел никаких подробностей о ее проведении.

"Иран обратился с просьбой о встрече. Она состоится завтра в Дохе", – написал Трамп.

В то же время телеканал CNN уточняет, что главный переговорщик Ирана Казем Гарибабади ранее сообщил журналистам, что на эту неделю не запланировано никаких заседаний технических рабочих групп.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и Иран договорились возобновить переговоры во вторник. Формат встречи в публикациях не уточнялся.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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