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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 23:27
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Трамп: Переговоры США с Ираном продолжаются без перерыва

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном "продолжаются без перерыва".

Трамп: Переговоры США с Ираном продолжаются без перерыва.
Трамп: Переговоры США с Ираном продолжаются без перерыва.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает eurointegration.com.ua

Трамп во вторник, 2 июня, заявил, что сообщения о том, что Иран и США несколько дней назад прекратили переговоры, являются "неправдивыми и ложными".

"Наши переговоры продолжаются непрерывно: четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – сказал он.

Американский президент отметил, что "никто не знает, к чему они приведут".

"Но, как я сказал Ирану: „Настало время, так или иначе, заключить соглашение. Вы делаете это уже 47 лет, и это не может продолжаться дальше!"", – добавил он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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