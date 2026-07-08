Трамп пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре Ирана.

Президент США Дональд Трамп в среду на полях саммита НАТО сделал серию резких заявлений по Ирану.

Он ещё раз раз подтвердил, что считает перемирие с Тегераном завершённым, и допустил, что новый удар американские силы могут нанести уже этой ночью, передает cnn.com

Трамп вновь пригрозил атаками на гражданскую инфраструктуру Ирана — электростанции и опреснительные установки, отметив, что предпочёл бы избежать такого шага, но готов пойти на него при необходимости. Он также упомянул остров Харг, ключевой узел иранского нефтяного экспорта, по которому американские силы уже наносили удар накануне ночью.

Президент допустил и возвращение военно-морской блокады Ирана в ответ на атаки иранских сил на торговые суда в районе Ормузского пролива, подчеркнув, что ограничения затронут только Иран. Трамп заявил, что настроен всё более пессимистично относительно шансов на постоянное мирное соглашение с Тегераном, обвинив иранское руководство в двуличности на переговорах.

«Они чокнутые, с этими людьми что-то не так», - заявил Трамп.

По данным американской стороны, ответный ракетно-дроновый удар Ирана по базам США в Бахрейне и Кувейте обошёлся без пострадавших военнослужащих — все атаки были перехвачены или не причинили существенного ущерба. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а на рынках выросла нервозность: американские фондовые индексы просели, а нефть марки Brent подорожала более чем на 5%.