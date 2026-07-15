theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
15 Июля 2026, 21:40
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США возобновили удары по Ирану на фоне обострения вокруг Ормузского пролива

Американские военные в среду днем возобновили авиаудары по Ирану, заявив об усилении кампании, направленной на ограничение способности Тегерана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

США возобновили удары по Ирану на фоне обострения вокруг Ормузского пролива.
США возобновили удары по Ирану на фоне обострения вокруг Ормузского пролива.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), новая 90-минутная серия точечных ударов по иранским объектам утром в среду была нанесена по системам береговой обороны, а также по складам и пусковым площадкам крылатых ракет на острове Большой Томб, передает euronews.com

CENTCOM сообщил, что удары наносились с целью еще больше снизить способность Ирана атаковать торговые суда, проходящие через этот стратегический водный коридор.

Операция стала очередным витком эскалации в военной кампании США против Ирана после повторяющихся атак Тегерана на суда в Персидском заливе.

По данным CENTCOM, за последнюю неделю Иран атаковал по меньшей мере семь коммерческих судов.

В ночь на среду удары с воздуха и обстрелы пришлись на несколько районов по всей территории Ирана; ожидалось, что операции прекратятся с наступлением дня.

Иранские власти заявили, что последние удары США привели к новым жертвам.

Армия Ирана сообщила, что семь военнослужащих погибли в результате ракетного удара по казарме неподалеку от юго-восточного города Ираншахр.

Представитель министерства здравоохранения Ирана заявил, что в результате ночных авиаударов США погибли более 30 мирных жителей, получили ранения более 260 человек, в том числе три женщины и шестеро несовершеннолетних.

Ранее Минздрав Ирана сообщал о 17 погибших и более чем 115 раненых в ходе ударов США по шести иранским городам.

Иранские власти также утверждают, что с начала войны, разгоревшейся в феврале, общее число погибших достигло 3514 человек. Эти данные невозможно независимо подтвердить.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте