США возобновили удары по Ирану на фоне обострения вокруг Ормузского пролива.

Американские военные в среду днем возобновили авиаудары по Ирану, заявив об усилении кампании, направленной на ограничение способности Тегерана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), новая 90-минутная серия точечных ударов по иранским объектам утром в среду была нанесена по системам береговой обороны, а также по складам и пусковым площадкам крылатых ракет на острове Большой Томб, передает euronews.com

CENTCOM сообщил, что удары наносились с целью еще больше снизить способность Ирана атаковать торговые суда, проходящие через этот стратегический водный коридор.

Операция стала очередным витком эскалации в военной кампании США против Ирана после повторяющихся атак Тегерана на суда в Персидском заливе.

По данным CENTCOM, за последнюю неделю Иран атаковал по меньшей мере семь коммерческих судов.

В ночь на среду удары с воздуха и обстрелы пришлись на несколько районов по всей территории Ирана; ожидалось, что операции прекратятся с наступлением дня.

Иранские власти заявили, что последние удары США привели к новым жертвам.

Армия Ирана сообщила, что семь военнослужащих погибли в результате ракетного удара по казарме неподалеку от юго-восточного города Ираншахр.

Представитель министерства здравоохранения Ирана заявил, что в результате ночных авиаударов США погибли более 30 мирных жителей, получили ранения более 260 человек, в том числе три женщины и шестеро несовершеннолетних.

Ранее Минздрав Ирана сообщал о 17 погибших и более чем 115 раненых в ходе ударов США по шести иранским городам.

Иранские власти также утверждают, что с начала войны, разгоревшейся в феврале, общее число погибших достигло 3514 человек. Эти данные невозможно независимо подтвердить.